Під Черніговом перекриють понтонну переправу через Десну Израиль нанес авиаудары по сектору Газа » Журналіста вбили під час ефіру з місця вбивства У місті Орландо в американському штаті Флорида журналіст місцевого телебачення отримав смертельне поранення під час репортажу з місця іншого вбивства, яке сталося за кілька годин раніше. Разом із ним загинула дев’ятирічна дівчинка. За повідомленнями поліції, іншого репортера і матір дівчинки поранив той же чоловік. Він також підозрюється у ще одному вбивстві. Двоє журналістів каналу Spectrum News 13 вели репортаж із місця вбивства молодої жінки в Пайн-Хіллз, яке сталося вранці 22 лютого. Підозрюваний несподівано повернувся на місце злочину. Поки що незрозуміло, чому нападник відкрив по них вогонь. Поліція затримала підозрюваного, він був озброєний і чинив опір під час арешту, повідомили слідчі. На пресконференції шериф округу Оріндж Джон Міна сказав, що напад на журналістів стався приблизно о четвертій годині дня за місцевим часом. Вони були у своєму автомобілі або поруч із ним, при цьому сама машина не мала маркування телеканалу. За словами шерифа, журналісти вели репортаж про вбивство, яке сталося близько 11 години ранку, внаслідок якого 20-річна дівчина зазнала смертельних поранень. У цей момент підозрюваний — 19-річний Кіт Мозес — повернувся на місце події та відкрив по них вогонь. Після цього Мозес зайшов у сусідній будинок і відкрив стрілянину по його мешканцях — матері з дочкою. Дівчинка загинула, мати перебуває у лікарні у критичному стані. Інші репортери, які були поблизу, надали першу допомогу постраждалим. Після звістки про смерть репортера канал Spectrum 13 продовжив прямий репортаж з місця подій. Грег Енджел, ведучий новин на станції, повідомив, що поранений журналіст зміг поговорити зі слідчими та колегами. Шериф Міна розповів журналістам, що затриманий Мозес неодноразово стикався з правоохоронними органами — його звинувачували у незаконному зберіганні зброї, нанесенні побоїв за обтяжливих обставин, збройному нападі та крадіжках зі зломом. За словами шерифа, Мозес був знайомий із застреленою вранці дівчиною, але, наскільки відомо, ніяк не був пов’язаний з іншими жертвами стрілянини. Поліцейські поки що не знають, чому Мозес стріляв у журналістів — можливо, сказав шериф, він прийняв їх за поліцейських. Репортер іншого телеканалу в Орландо, WESH 2, розповіла, що вона разом із оператором залишила місце злочину за кілька хвилин до стрілянини. «У нас було якесь погане передчуття, і ми вирішили уникнути гріха подалі», — сказала Сенет Гебрегіоргіс. Компанія Charter Communications, якій належить телеканал, випустила заяву, в якій назвала напад жахливою трагедією для мешканців Орландо. «Ми глибоко засмучені загибеллю нашого колеги та інших людей, які безглуздо вбиті сьогодні», — заявила компанія. Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр висловила співчуття у твіттері, сказавши: «Ми співчуваємо родині загиблого сьогодні журналіста та пораненому члену знімальної групи в окрузі Оранж, штат Флорида, а також всій команді Spectrum News». За даними Комітету захисту журналістів, у 2022 році в усьому світі було вбито 40 журналістів, але тільки один з них — у Сполучених Штатах.