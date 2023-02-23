Виды и особенности трековых систем

Яркое и интенсивное освещение в доме — это комфорт и уют каждого помещения. В ассортименте представлено большое количество разных вариантов светильников, которые могут помочь в процессе обустройства не только домашних помещений, но и офисных. Многие покупатели сегодня отдают предпочтение трековым системам, которые выглядят необычно в интерьере, но при этом отличаются большим количеством преимуществ.

Ассортимент трековых систем

Трековые системы освещения сегодня представлены в разных видах. Эти устройства могут быть подвесные, накладные или врезные. Благодаря такому ассортименту, всегда можно подобрать лучшие модели для каждой комнаты. Располагаются светильники на шинопроводе, который может быть от одного до трех метров. Одним из важных преимуществ систем можно считать то, что при необходимости в интерьере можно создать конструкции разных форм и конфигураций.

Обращая внимание на современные модели трековых систем, можно заметить, что они представляются в разных видах. Самыми популярными и востребованными считаются светодиодные конструкции, которые просты в процессе использования, не мерцают и не бликуют. Все светодиодные типы осветительных приборов безопасны, легки в процессе монтажа, долговечны и потребляють минимум электроэнергии.

По типу шинопровода устройства деляться на одно или трехфазные модели, а также мини треки. Например, однофазные устройства отличаются встроенным одним видом светильников, которые могут выключаться и включаться только одновременно. Трехфазные треки могут включать в себя несколько групп светильников, которые подключаются к разным проводам и могут управляться не одновременно. Мини-треки — это небольшие устройства которые отличаются одним светильников на трек системе.

Особенности трековых устройств

Собираясь приобрести трековые светильники, следует обратить внимание на их основные характеристики и преимущества. Обычно эти устройства отличаются такими достоинствами:

Красиво дополняют любой интерьер в помещении. Могут управляться. Каждый пользователь может повернуть светильник в нужную часть комнаты, создав при этом там более интенсивное освещение. Экономичность. Все светильники потребляют небольшое количество электроэнергии. Просты в уходе. Все виды изделий легко мыть или протирать от пыли. Со временем они не выгорают и не теряют свой первоначальный вид.

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