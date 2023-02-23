Украина заявила, что Китай не консультировался с ней при подготовке мирного плана

Правительство Китая не консультировалось с Киевом при подготовке своего мирного плана окончания войны в Украине, сообщил высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности.

«Китай не консультировался с нами», – заявил чиновник журналистам.

Пекин обещал опубликовать свой план «политического урегулирования» конфликта в Украине на этой неделе, когда отмечается первая годовщина российского вторжения в соседнюю страну.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его китайский коллега Ван И рассказал о «ключевых элементах мирного плана Китая» на их встрече в Германии ранее на этой неделе.