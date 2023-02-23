США збираються оприлюднити розвіддані про плани Китаю щодо постачання зброї РФ

Адміністрація Джо Байдена розглядає можливість оприлюднення розвідувальних даних, які, на її думку, свідчать про те, що Китай зважує, чи постачати Росії зброю для війни проти України — газета Wall Street Journal з посиланням на анонімні джерела в Білому домі

За даними співрозмовників WSJ, Китай досі поводився обережно, в основному обмежуючись купівлею у РФ нафти, однак зараз китайське керівництво роздумує над тим, чи не відмовитися від такого підходу.

За оцінкою розвідок США і союзників, у питанні, як Китай може допомогти Росії, стає набагато менше невизначеності, пише газета. Втім, за оцінкою розвідок, Пекін поки що не ухвалив рішення щодо постачання зброї РФ.

Зазначається, що обговорення питання публічного розкриття інформації про потенційні плани Китаю відбувається напередодні засідання Радбезу ООН, яке буде присвячене першій річниці російського вторгнення в Україну.