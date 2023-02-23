Рада ухвалила закон про компенсацію за зруйноване внаслідок бойових дій житло

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Гончаренко розповів, що згідно з законопроєктом, компенсації надаватимуть за зруйноване або пошкоджено майно з 24 лютого 2022 року. Водночас під дію закону не підпадатимуть об’єкти, що на дату введення воєнного стану були на тимчасово окупованій території.

Право на компенсацію отримають фізичні особи – громадяни України, які є власниками майна, однак особи із санкційних списків, із судимістю за вчинення злочинів проти основ національної безпеки та їхні спадкоємці грошей не отримають.

Закон діятиме протягом 3 років після припинення або скасування воєнного стану на території, де такий об’єкт знаходиться.

Гончаренко також звернув увагу на один момент: до другого читання до документу внесли можливість надання компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна шляхом видачі «житлового сертифіката».

«Щось схоже на 90-ті», — прокоментував нардеп.