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Рада ухвалила закон про компенсацію за зруйноване внаслідок бойових дій житло

Напівзруйнований будинок у Києві
Верховна Рада України на засіданні 23 лютого ухвалила закон про компенсацію за зруйноване внаслідок бойових дій житло. За це віддали свої голоси 275 нардепів

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Гончаренко розповів, що згідно з законопроєктом, компенсації надаватимуть за зруйноване або пошкоджено майно з 24 лютого 2022 року. Водночас під дію закону не підпадатимуть об’єкти, що на дату введення воєнного стану були на тимчасово окупованій території.

Право на компенсацію отримають фізичні особи – громадяни України, які є власниками майна, однак особи із санкційних списків, із судимістю за вчинення злочинів проти основ національної безпеки та їхні спадкоємці грошей не отримають.

Закон діятиме протягом 3 років після припинення або скасування воєнного стану на території, де такий об’єкт знаходиться.

Гончаренко також звернув увагу на один момент: до другого читання до документу внесли можливість надання компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна шляхом видачі «житлового сертифіката».

«Щось схоже на 90-ті», — прокоментував нардеп.

23 февраля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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