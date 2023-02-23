Президент Владимир Зеленский подписал указ №89/2023, которым ввел в действие решение СНБОУ от 22 февраля о введении санкций против финансовых учреждений РФ. Соответствующий указ обнародовал первый заместитель председателя комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Ярослав Железняк в Telegram. После этого президент внес в Верховную Раду проект постановления №9045 об утверждении решения о применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в финансовые учреждения российской федерации. По словам нардепа, постановление будет рассмотрено в ближайшее время. «Применить сроком на 50 лет секторальные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) ко всем банкам, зарегистрированным или имеющим местонахождение в российской федерации, в том числе центральному банку российской федерации, небанковским кредитным организациям, операторам платежных систем, профессиональным участникам фондового рынка, страховых компаний, инвестиционных фондов и других учреждений, зарегистрированных или имеющих местонахождение в российской федерации, предоставляющих финансовые услуги», – говорится в указе. Санкции предусматриваются следующие: 1) остановка операций с активами, принадлежащими финансовым учреждениям РФ; 2) запрет на установление деловых отношений, в том числе корреспондентских отношений, с финансовыми учреждениями РФ; 3) запрещение совершения сделок с финансовыми учреждениями РФ; 4) запрет на поддержание деловых отношений с финансовыми учреждениями РФ, в том числе корреспондентских отношений, в случае отсутствия активов на счетах таких учреждений; 5) запрет на приобретение ценных бумаг и других финансовых инструментов, эмитентами которых являются финансовые учреждения РФ, за исключением отчуждения (в том числе бесплатного) ценных бумаг в пользу государства Украины; 6) приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств в пользу финансовых учреждений РФ, в том числе по перечислению дивидендов, процентов и других выплат по привлеченным в Украину активам; 7) запрещение воплощения инвестиций в пользу либо в пользу денежных учреждений России; 8) остановка обслуживания электронных платежных средств (включая переводы, осуществление расчетов и выдачу наличных), эмитированных финансовыми учреждениями РФ; 9) запрет зачисления средств на счета клиентов-физических или клиентов-юридических лиц по переводам, инициированным с использованием электронных платежных средств, эмитированных финансовыми учреждениями РФ; 10) аннулирование регистрации и запрет осуществления Национальным банком Украины регистрации: – международной платежной системы, оператором которой является финансовое учреждение России; – участника международной платежной системы, оператором которой является финансовое учреждение России; – участника-финансового учреждения РФ международной платежной системы, оператором которой является резидент Украины. Президент Владимир Зеленск

Велика Британія почала «розігрівати» свої виробничі лінії, щоб замінити зброю, відправлену в Україну, і збільшити виробництво артилерійських снарядів. Про це заявив міністр оборони Бен Воллес, пише «Європейська правда» із посиланням на Reuters. Воллес сказав, що вважає, що Британія має всі можливості для надання допомоги Україні, але необхідно продовжувати постачання зброї. Відповідаючи на запитання про те, чи має Британія комерційну спроможність продовжувати надавати Україні зброю, наприклад, артилерійські снаряди, Воллес сказав: «Ми уклали контракти… Ми вже почали отримувати деякі поставки цієї зброї для власного поповнення запасів, а також деякі поставки для України». Він сказав, що в минулому уряди заглядали у свої запаси і «струшували пил» з обладнання, щоб побачити, що там є, але тепер правила гри змінилися, оскільки «Росія стала набагато агресивнішою і небезпечнішою на кордонах Європи». За його словами, снаряди можна виготовляти досить швидко, але «головне, щоб ми розміщували замовлення, а ми почали розміщувати ці замовлення протягом останніх 10 місяців, і це почало розігрівати виробничі лінії». «Безумовно, частина зусиль цього року спрямована на сталий розвиток — як ми, міжнародна спільнота, можемо стимулювати ланцюги постачання, як ми можемо стимулювати наші власні ланцюги постачання для нашого власного обладнання, і це стало однією зі змін», — сказав він.