Прем’єр Іспанії анонсував передачу Україні десяти танків Leopard 2

Голова іспанського уряду Педро Санчес оголосив цього четверга в Києві, що партія танків Leopard 2, які Іспанія надасть Україні, збільшиться до 10 одиниць.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє El Pais.

Санчес підтвердив слова міністра оборони Маргарити Роблес, що Іспанія передасть Україні шість танків, але додав, що в майбутньому ця цифра зросте до десяти.

«Ми маємо намір зробити це в найближчі тижні або місяці», — пояснив він у спільному виступі з президентом України Володимиром Зеленським, який відбувся після полудня, але трансляція якого наразі відкладена з міркувань безпеки.

Зеленський у свою чергу заявив про приєднання Іспанії до танкової коаліції.

«Сьогодні я отримав запевнення, що Іспанія передасть нам танки Leopard. Українці вже вчаться в Іспанії» – сказав він.

«Ми прагнемо синхронізувати доставку танків з фіналізацією навчань українських військових» – зазначив у свою чергу Санчес.