Представители США и Тайваня провели переговоры по вопросам безопасности

Высокопоставленные представители США и Тайваня завершили дискуссии по целому ряду вопросов «безопасности и дипломатии», включая ситуацию в Тайваньском проливе и напряженность между США и Китаем на фоне российского вторжения в Украину.

Об этом заявил «Голосу Америки» источник в дипломатических кругах.

Содержательные встречи представителей США и Тайваня высокого уровня состоялись после консультаций между двумя странами, организованными Американским институтом на Тайване 6 января.

Американский институт на Тайване отвечает за реализацию политики США в отношении Тайваня в соответствии с Законом об отношениях с Тайванем 1979 года, поскольку США не поддерживают официальных отношений с Тайванем.

Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Джон Файнер, заместитель госсекретаря Венди Шерман и другие американские чиновники в течение нескольких часов встречались с делегацией во главе с советником по национальной безопасности Тайваня Веллингтоном Ку и министром иностранных де Тайваня Джозефом Ву.

Представители США заявили, что многолетняя политика Вашингтона остается неизменной, но не стали подтверждать или опровергать факт переговоров во вторник.

«Я не могу прокомментировать какие-то конкретные встречи, но могу сказать, что мы поддерживаем прочные неофициальные отношения с Тайванем и продолжаем взаимодействовать с Тайванем в соответствии с нашей давней политикой», – заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.