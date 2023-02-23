Під Черніговом перекриють понтонну переправу через Десну

24 лютого поблизу Чернігова перекриють понтонну переправу через Десну через суттєве підняття рівня води

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Чернігівській області.

«Це необхідно у зв’язку з суттєвим підняттям рівня води у річці Десна та необхідністю проведення технологічних робіт для забезпечення проїзду. Орієнтовний термін закриття — 1 день», — йдеться у повідомленні.

Сьогодні понтонна переправа працюватиме у реверсивному режимі. Водіїв закликають врахувати цю інформацію.

Альтернативні маршрути руху трасою Р-69 в напрямку Києва: Чернігів — Остер — Козелець — Київ; Чернігів — Вишгород — Київ.