Молдова спростувала звинувачення Міноборони РФ на адресу України щодо Придністров’я

Влада Молдови спростовує заяву міністерства оборони РФ про те, що Україна нібито готує провокацію в невизнаному Придністров’ї.

Як повідомляє «Європейська правда», про це йдеться в заяві Telegram-каналу Prima Sursă, який є офіційним каналом Кишинева для перевірки інформації.

«Державна влада не підтверджує інформацію, поширену сьогодні вранці міністерством оборони Росії. Закликаємо до спокою та отримання інформації з офіційних і перевірених джерел Республіки Молдова», — йдеться в заяві.

«Наші відомства співпрацюють із зарубіжними партнерами, і в разі загрози для країни суспільство негайно буде поінформовано», — зазначили в Кишиневі.

У четвер вранці Міноборони РФ звинуватило Україну у підготовці провокації, яка нібито буде здійснена підрозділами Збройних сил України, зокрема «із залученням націоналістичного формування «Азов».

Нагадаємо, прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан підтвердив, що молдовській владі відомо про кілька сценаріїв дестабілізації ситуації в Молдові.