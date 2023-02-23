Как правильно чистить ковролин и методы ухаживания за ним

Большим преимуществом ковролина является то, что он им можно покрыть все напольное пространство в различных помещениях. Ковролин можно использовать в квартире или в доме, также данный материал часто используют для покрытия офисных помещений или в гостиницах, отелях. У ковролина есть большой ряд плюсов в использовании, но есть некоторые минусы, к примеру, по сравнению с ковром, его не можно снять и вытрусить, перевернуть, как вам хочется. Также их нельзя протирать влажной тряпкой, как обычные напольное покрытие. Чистка ковролина в Киеве https://hoffman.com.ua/khimchistka-kovrolina

Как правильно удалить пятна с ковролина

Пятна на ковролине неизбежны в любой комнате и помещении. Как всем известно, одним из правил удаления пятен является то, что чем раньше вы начнете с ним бороться, тем лучше будет итоговый результат. Давайте разберемся, как правильно выводить пятна с ковролина:

в первую очередь стоит узнать, что это за пятно, к примеру, если различные напитки по типу кофе, сок или чай, то стоит первым делом вытереть тряпкой или салфеткой, смоченной в растворе, в состав которого входит спирт. Затем стоит вытереть все мокрой тряпочкой, и завершить работы протираниям сухой салфеткой;

если на ковролин попали вещества, которые могут окрасить его, то стоит данные пятна протирать различными кислотами, которые обесцветят пятно. К примеру, используйте лимонную кислоту или уксусный раствор. Помните, данные эссенции являются сильным средством и не стоит их использовать в чистом виде;

если пятно только появилось, стоит убрать с него различные лишние элементы, ставшие причиной его образования. При удалении пятна старайтесь его не втереть в ковролин и не сделать его больше.

Одним из известных «народных» пятновыводителей является нашатырный спирт. Как правильно удалять пятно таким методом: сначала стоит пятно протереть средством против пятен, затем вытереть чем-то мокрым и после протереть сухой тряпкой.

Плесень и как с ней бороться

Если вы нашли участки с плесенью, то их можно обрабатывать специализированными спреями, их можно купить в различных магазинах, где присутствует отдел бытовой химии. Плесень – это грибок, его можно удалить и подручными средствами, к примеру, перекисью водорода, уксусом или засыпать содой. После всей обработки и утилизации плесени, стоит высушить ковролин, при этом стоит наблюдать за этим местом, чтобы грибок не появился снова. Также важным фактором является то, что в помещении не должна быть большая влажность, приблизительно, где то-то 50-60%.

Источник статьи: https://hoffman.com.ua/