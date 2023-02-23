Израиль нанес авиаудары по сектору Газа

Израильские военные сообщили в четверг о нанесении авиационных ударов по целям, связанным с боевиками ХАМАС в секторе Газа, в ответ на серию ракетных ударов по израильской территории.

Силы обороны Израиля сообщили, что основными целями авиаударов были объект, где производилось оружие, и военный комплекс.

Силы ПВО Израиля перехватили пять из шести ракет, выпущенных из Газы ранее, шестая упала на открытой территории на юге Израиля.

Трансграничным атакам предшествовала израильская операция на оккупированном Западном берегу реки Иордан, проведенная в среду, в результате которой погибли 11 палестинцев.