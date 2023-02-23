Британська розвідка назвала імовірний напрямок, де РФ вчергове намагатиметься наступати

Про це у щоденному звіті пише міноборони Великої Британії у twitter.

Зазначається, що упродовж минулих двох діб тривали важкі бої в районі Бахмута де українські сили зберігають відкритими шляхи постачання на захід, попри поступове оточення Росією протягом останніх шести тижнів.

«Південніше у Донецькій області місто Вугледар знову зазнало сильного обстрілу. Існує реальна ймовірність того, що Росія готується до нових наступальних дій у цьому районі, попри дорогі невдалі атаки на початку лютого та наприкінці 2022 року», — ствердили у розвідці Великої Британії.

Зокрема фахівці поінформували: імовірно, східне угруповання російських військ усе ще несе відповідальність за операцію поблизу Вугледара:

«Її командувач, генерал-полковник Рустам Мурадов, ймовірно, перебуває під сильним тиском, щоб покращити результати після різкої критики з боку російської націоналістичної спільноти після попередніх невдач.Проте навряд чи у Мурадова є ударна сила, здатна здійснити прорив», — резюмували в міноборони ВБ.