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Британська розвідка назвала імовірний напрямок, де РФ вчергове намагатиметься наступати

російські танки, окупанти, оркі
Попередньої доби Вугледар опинився під потужним обстрілом: імовірно, РФ готується до чергових наступальних операцій у цьому районі

Про це у щоденному звіті пише міноборони Великої Британії у twitter.

Зазначається, що упродовж минулих двох діб тривали важкі бої в районі Бахмута де українські сили зберігають відкритими шляхи постачання на захід, попри поступове оточення Росією протягом останніх шести тижнів.

«Південніше у Донецькій області місто Вугледар знову зазнало сильного обстрілу. Існує реальна ймовірність того, що Росія готується до нових наступальних дій у цьому районі, попри дорогі невдалі атаки на початку лютого та наприкінці 2022 року», — ствердили у розвідці Великої Британії.

Зокрема фахівці поінформували: імовірно, східне угруповання російських військ усе ще несе відповідальність за операцію поблизу Вугледара:

«Її командувач, генерал-полковник Рустам Мурадов, ймовірно, перебуває під сильним тиском, щоб покращити результати після різкої критики з боку російської націоналістичної спільноти після попередніх невдач.Проте навряд чи у Мурадова є ударна сила, здатна здійснити прорив», — резюмували в міноборони ВБ.

23 февраля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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