Посол Джон Салливан: выступление Путина напоминает речь Геббельса в феврале 1943-го после поражения в Сталинграде Представители США и Тайваня провели переговоры по вопросам безопасности » Борьба с курением в Израиле провалилась! Политика «все или ничего» терпит неудачу: число курильщиков в Израиле не уменьшается. Отчет Миздрава.

Отчет министра здравоохранения о курении за 2021 год был опубликован с опозданием более чем на девять месяцев. Исходя из предыдущих отчетов, процент курильщиков в Израиле (около 20%) — не снижается уже много лет. Так почему же мы не можем снизить процент курильщиков?

Политика запретов, применяемая в Израиле, год за годом терпит неудачу в снижении числа курильщиков и уменьшении вреда от табака. В то время как в других странах есть большие успехи. Почему так? Процент курильщиков в Израиле не снижается уже много лет и составляет около 20% взрослого населения. Принятая в Израиле политика борьбы с курением состоит в том, чтобы сочетать чрезвычайно высокие налоги и законодательные ограничения и запреты. Тщательное изучение данных показывает, что эта политика «все или ничего», наряду с отсутствием надзора и правоприменения, год за годом терпит неудачу. Хотя закон запрещает продажу курительных изделий несовершеннолетним, а также требует наличия заметной вывески с этим запретом — надзора нет, продавцы в большинстве случаев на просят документы, подтверждающие возраст покупателя, а курительные изделия несовершеннолетние покупаю больше, чем когда-либо. Судя по всему, эти вопросы не стоят на повестке дня, и именно они объясняют нерадостные результаты. Основная стратегия, принятая в Израиле – «все или ничего». Либо ты куришь — либо нет. И нет ничего среднего. Принята тактика, когда запретами и ограничениями пытаются снизить процент курильщиков в Израиле, а когда не помогает — добавляют еще запреты.





Ежегодный отчет о курении, публикуемый Министерством здравоохранения, показывает, что количество курильщиков в Израиле в последние годы практически не изменилось и составляет около 20% населения, в то время как другие профессиональные источники оценивают его намного выше и колеблются в районе 27%. Возможно, пора признать, что, несмотря на многочисленные усилия, как со стороны государства, так и чиновников здравоохранения и общественных организаций, подход «все или ничего» полностью провалился.

Но во многих других странах действительно удается бороться с курением — и результаты есть, причем порой значительные. Например, за последние годы было принято большое количество антитабачных законов: запреты на рекламу, единая упаковка и предупреждения о вреде для здоровья, ограничения на курение в общественных местах, ограничения на маркетинг, повышение налогов на курительные изделия и многое другое, сопровождающееся информацией об угрозах, которые таят в себе курение. Все это хорошо и правильно, наверное, но помогает ли это реально уменьшить количество курильщиков? Увы, нет. Процент остается практически неизменным, а число курильщиков растет вместе с населением.Ежегодный отчет о курении, публикуемый Министерством здравоохранения, показывает, что количество курильщиков в Израиле в последние годы практически не изменилось и составляет около 20% населения, в то время как другие профессиональные источники оценивают его намного выше и колеблются в районе 27%. Возможно, пора признать, что, несмотря на многочисленные усилия, как со стороны государства, так и чиновников здравоохранения и общественных организаций, подход «все или ничего» полностью провалился.Но во многих других странах действительно удается бороться с курением — и результаты есть, причем порой значительные. В Великобритании уровень курения был очень высоким в 1990-х годах и составлял 30%. Принятая политика позволила резко сократить число курильщиков за последнее десятилетие, с 20,5% в среднем до 13,5%, а сегодня национальная цель состоит в том, чтобы сократить их до 5% к концу десятилетия. Политика в Соединенном Королевстве основана на строгом регулировании и запрете продажи несовершеннолетним, профилактике и поддержке отказа от курения, при этом предоставляя альтернативу – обеспечение доступности альтернатив курению сигарет, что, по данным органов здравоохранения, помогает около 20 тысячам человек в год бросить курить сигареты. При этом не было обнаружено доказательств увеличения масштабов курения среди молодежи из-за альтернатив сигаретам. Существует также программа по назначению врача, которая будет предоставлять альтернативы сигаретам в качестве терапевтического продукта малоимущим гражданам. В Новой Зеландии правительство также поставило цель сократить количество курящих сигареты до 5% к 2025 году, и это осуществляется с помощью политики, аналогичной политике Соединенного Королевства, включая официальный государственный веб-сайт и рекламную кампанию в сотрудничестве с органами здравоохранения, поощряя взрослых курильщиков переходить на предлагаемые там альтернативы – для снижения вреда от курения сигарет. В Японии запретили курить в общественных местах, хотя разрешают использовать в этих местах альтернативные нагреватели табака. В результате из 50% всех курящих мужчин 22% перешли на альтернативы. В Японии также не было из-за этого роста числа новых курильщиков, в том числе подростков, наоборот, это вовсе не привело к росту потребления табачных изделий. На Филиппинах недавно был принят закон, направленный на сокращение числа курильщиков в стране. Согласно ему, государство делает альтернативы курению сигарет доступными, определяя при этом строгие правила ограничения, чтобы они не попадали к несовершеннолетних и некурящим людям. В США FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) в последние годы также продвигает четкую политику по снижению уровня курения сигарет (например, по снижению содержания никотина в различных продуктах для курения), наряду с изучением альтернатив с меньшим потенциальным вредом и предоставлением разрешений на продажу продуктов для нагревания табака и продуктов для вейпинга. В прошлом году разрешения были выданы 23 брендам электронных сигарет на основании стандарта, который различает различные табачные и никотиновые продукты. Эта политика одновременно поддерживает взрослых курильщиков, которые не бросают курить, помогая им снизить вред, при защите несовершеннолетних и подростков от начала курения. Роль альтернатив в борьбе с курением сигарет

Страны, которые мы перечислили выше, выбрали срединный путь. По их мнению, как только курильщики получают реальное, хотя и не идеальное, альтернативное решение курению сигарет, таких как вейпинг или приборы для нагревания табака, они решают отказаться от очень вредного продукта и перейти на продукт с пониженным потенциалом вреда. В этих странах те, кто выбирает альтернативу вместо того, чтобы продолжать курить сигареты, получают поддержку на нормативном уровне и за счет снижения налогов. Важно отметить, что это делалось одновременно со строгим надзором, направленным на защиту несовершеннолетних и подростков.

Эти страны изучили накопленную научную информацию и скорректировали свою политику в соответствии с исследованиями, некоторые также инициировали независимые исследования. С другой стороны, в Израиле ко всем курительным изделиям относятся одинаково, без дифференциации в зависимости от уровня воздействия токсинов или потенциального вреда. Это выражается начиная с одинакового законодательства для всех товаров и заканчивая налогообложением. Альтернативы курению, такие как электронные сигареты и продукты для нагревания табака, подпадают под действие всех законов и правил, применимых к сигаретам, включая различные ограничения и высокие налоги, как и обычные сигареты. Такой же подход, как и к сладким напиткам, одноразовой посуде или электромобилям. Нет пониженного налога или нулевого налога, все то же самое, даже если уровень ущерба для пользователей или окружающей среды разный. Политика, которая может объяснить, почему количество курильщиков в Израиле практически не изменилось за последнее десятилетие.

Чтобы найти средний путь, при котором можно защитить несовершеннолетних и подростков и, с другой стороны, предложить решения для курильщиков, необходимо глубоко изучить и исследовать проблему, учиться на опыте других стран и соответствующим образом корректировать государственную политику.