Біля Вугледара та Бахмута запеклі бої, Авдіївка та Часів Яр під вогнем окупантів

Минулої доби на Донеччині тривали активні бойові дії навколо Вугледара, Бахмута, Мар’їнки, Авдіївки, під постійним вогнем загарбників знаходиться Часів Яр, зранку окупанти обстріляли з РСЗВ «Град» Авдіївку — ОВА

Донеччина: сьогодні зранку — обстріл з РСЗВ «Град» м.Авдіївка, влучання по старій та центральній частинах міста. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Обстріли тривають по всій лінії фронту.

Активні бойові дії навколо Вугледара, Бахмута, Мар’їнки, Авдіївки. Під постійним ворожим вогнем Часів Яр.

Лиманська МВА: сьогодні зранку — артобстріл смт.Ямпіль. Прямим воучанням в будинок було вбито чоловіка 1957 р.н. та поранено його дружину 1963 р.н. Пошкоджено 6 будинків.

Вночі було нанесено 3 ракетних удари по с.Богатир. Зруйновано приватний будинок, пошкоджені сусідські будинки , господарські споруди, лінія ЛЕП.

Костянтинівська ВА: внаслідок артилерійського обстрілу с.Іванопілля пошкоджено будівлю автотранспортного підприємства та два автобуси, пошкоджено 2 приватних житлових будинка, багатоповерхівку у центрі міста, гаражі автопідприємства, згорів бензовоз. Званівська ВА: протягом ночі — артилерійскі обстріли с. Переїзне, пошкодження отримали приватні будинки у центрі селища.

На Донеччині за добу — двоє поранених цивільних.

Чернігівщина: два обстріли за добу, із артилерії та мінометів, Новгород-Сіверський район. Без жертв та руйнувань.

Сумщина: вночі — артилерійські обстріли Есманьської громади. Дані про постраждалих та руйнування інфраструктури уточнюються.

Вчора протягом дня ворог здійснив обстріли 6 територіальних громад області: Есманьської, Білопільської, Юнаківської, Краснопільської, Новослобідської, Хотінської. Було зафіксовано понад 89 прильотів: − 80 мінометних прильотів, 8 прильотів з артилерії та 1 за допомогою протитанкової керованої ракети.

Вчора вдень внаслідок попадання протитанкової керованої ракети поблизу села Водолаги Хотінської громади по цивільному автомобілю з розвезення хлібу водій та пасажир отримали поранення. Їм надали медичну допомогу.

Внаслідок мінометного обстрілу Есманьської громади вчора вдень пошкоджено дорогу, адмінбудівлю приватного підприємства та 2 житлових будинки в с. Сопич.

Білопільська громада:в с. Рижівка внаслідок обстрілу пошкоджено кілька житлових будинків.

Запорізька: ​​за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Шевченко, Чарівне, Гуляйпільське, Червоне, Новоандріївка, Новоданилівка, Ольгівське, Мала Токмачка, Білогір’я, Малинівка, Малі Щербаки, Кам’янське.

Надійшло 12 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів.

Дніпропетровщина: агресор за вчорашній день обстріляв Нікопольский район тричі. З важкої артилерії вдарив по Марганецькій та Мирівській громадах. Є руйнування. Найбільше — в Марганці. Там ворожі снаряди обірвали лінію електропередач, яка живить насосну станцію. Без води лишилися 35 тисяч родин. На цю годину водопостачання вже відновлене.

Пошкоджені й з десяток приватних будинків та господарських споруд, автомобіль, газопровід.

Решту уражених територій ще обстежують рятувальники та встановлюють наслідки.

Харківщина: вчора зранку по Харкову було завдано 4 ракетних удари ЗРК С-300. Влучання зафіксовані на території промислових підприємств. Легких поранень зазнали 2 цивільні особи.

Протягом доби ворог вів обстріли районів більш ніж 18 населених пунктів поруч з лінією зіткнення.

Вчора вдень внаслідок обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено 6 житлових будинків, господарчі споруди, будівлю ліцею.

Внаслідок обстрілу с. Нестерне Вовчанської громади пошкоджено будівлі фермерського господарства, горіло складське приміщення.

У с. Подоли Куп’янського району внаслідок обстрілу поранення отримав 40-річний цивільний чоловік.

В Ізюмі цивільний чоловік 55 років, працівник лісгоспу, наступив на міну «Пелюстка». Госпіталізований з вибуховим пораненням.

Луганщина: безуспішними були наступальні дії військ РФ на Куп’янському та Лиманському напрямках поблизу Стельмахівки, Кремінної і Білогорівки.

Також ворогом здійснені артилерійські обстріли по районах населених пунктів Невське, Червонопопівка, Кремінна, Кузьмине, Діброва та Білогорівка.

На деокупованій території поблизу Новоселівського чоловік натрапив на ворожу міну, отримав вибухову травма, чисельні осколкові поранення.

Ситуація в області залишається напруженою.

Миколаївщина: вчора ворог здійснював артилерійський та мінометний обстріл по акваторії Очаківської громади. Без постраждалих.

Херсонщина: за інформацією ГШ ЗСУ, на Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждали населені пункти, що знаходяться на правому березі річки Дніпро. Зокрема, Тягинка, Новотягинка, Антонівка, Зеленівка, Чорнобаївка та Херсон.

За добу на Херсонщині через удари армії РФ загинули 2 людини.

З деокупованих територій Херсонщини евакуювали 99 осіб, з них 16 — діти.