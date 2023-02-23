Британська розвідка назвала імовірний напрямок, де РФ вчергове намагатиметься наступати Как играть в казино » Без жирных и уродливых: в Британии отредактировали детские сказки Роальда Даля В Великобритании идет большая дискуссия о границах между политкорректностью, уместностью и цензурой. Она началась после того, как при переиздании сказок одного из главных детских писателей Великобритании Роальда Даля издательство решило отредактировать их, убрав потенциально оскорбительные для героев характеристики. Большинство писателей и даже премьер-министр Риши Сунак против правок. Кто такой Роальд Даль? Роальд Даль — британский писатель, автор как детских книг, так и произведений для взрослых. Они были написаны с 1930-х по 1980-е годы. В Великобритании он считается классиком и входит во все рейтинги главных писателей ХХ века. Он здесь общепризнанный сказочник номер один. На русский язык переведены все основные произведения Даля: «Матильда», «Чарли и шоколадная фабрика», «Большой добрый великан». Однако в России он не стал так популярен, как в странах Европы и США. Тем не менее многие, даже не слышав его фамилии, знают героев его книг. Роальд Даль еще в 1940-е принес в литературу гремлинов — мифических существ, которые умеют незаметно выводить технику из строя (термин «гремлины» появился среди английских авиатехников в 1930-е, а Даль был летчиком во время Второй мировой войны). Фильмы про гремлинов снимал, например, Стивен Спилберг. Очень популярен в России был фильм 2005 года «Чарли и шоколадная фабрика». Его режиссером был Тим Бертон, в нем снялись Джонни Депп и Хелена Бонэм-Картер. Роальда Даля много экраинзировали. «Вилли Вонк и шоколадная фабрика» 1971 года стал одним из самых успешных фильмов по его сказке Даль был автором сценария одного из фильмов про Джеймса Бонда — «Живешь только дважды». По его рассказу «Пари» Квентин Тарантино снял заключительную часть культового фильма «Четыре комнаты». В 2021 году права на экранизацию произведений Даля купил Netflix. Книги Даля лишены присущей детской литературе сентиментальности, в них есть довольно жесткий и черный юмор. Он любил гротеск и неожиданные повороты сюжетов. Что произошло с его книгами сейчас? Произведения Роальда Даля регулярно переиздаются, это произошло и в начале 2023 года. Но в этот раз компания Roald Dahl Story Company, которая владеет правами на книги, и издательство Puffin Books решили внести в произведения более ста правок с формулировкой: «Чтобы они больше подходили для современной аудитории». Де-факто из книг убрали слова и формулировки, которые с позиций сегодняшнего дня могут выглядеть неуместными или даже оскорбительными. Например, герой «Чарли и шоколадной фабрики» Августин Глуп из «жирного» превратился в «огромного». Газета Telegraph пишет, что все определения «толстый» и «жирный» полностью исчезли из последней редакции книг Даля. Миссис Твит из книги «Твиты» была «ужасной и уродливой», а теперь осталась просто «ужасной». «Чудной (weird) африканский язык» в этой же книге стал просто африканским языком. Определения «сумасшедший» или «безумный» по отношению к героям убраны из всех книг Даля. Также герои больше не описываются определениями «черный» или «белый, как статуя». В Roald Dahl Story Company пояснили, что работали с общественной организацией Inclusive Minds. Она создана больше десяти лет назад и занимается тем, чтобы переиздания детских книг соответствовали времени своего нового появления на прилавках. «При публикации новых тиражей книг, написанных много лет назад, нет ничего необычного в пересмотре используемого языка наряду с обновлением других деталей, включая обложку книги и макет страницы», — настаивают в Roald Dahl Story Company. Так стоило ли это делать? Дискуссия об этом продолжается все последние дни, в ней поучаствовал даже премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Его представитель заявил, что художественные произведения следует сохранять, а не ретушировать. И бережно относиться к литературному наследию, а не «разбалтывать» его (в оригинале спикер премьер-министра использовал придуманное Далем и непереводимое слово gobblefunk). Писатель Салман Рушди написал в «Твиттере», что тем, кто принял решение отредактировать книги Роальда Даля, должно быть стыдно. Знавший Роальда Даля журналист и писатель Саймон Хеффер в колонке для Telegraph написал, что Даль, узнай он об этом решении, перевернулся бы в гробу. Фантаст Филип Пулман сказал, что если книги Даля начинают нас оскорблять, нужно просто прекратить издавать их, но не подвергать цензуре. Но и сторонники правок тоже есть. «Я думаю, что эта работа была проведена очень деликатно, — говорит поэтесса Дебьяни Чаттерджи. — Они сделали «жирного» персонажа «огромным» — и от этого он стал еще смешнее». Издательство Puffin Books и Roald Dahl Story Company не намерены отказываться от своего решения о правках. При этом французский издатель книг Даля компания Gallimard не намерена вносить в книги никакие изменения. «Это даже не обсуждалось», — сказала его представитель агентству France Presse.