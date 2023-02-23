Австралія анонсувала чергову військову допомогу Україні та посилення санкцій проти РФ

Федеральний уряд передасть Україні безпілотні повітряні системи на суму 33 мільйони доларів.

“Ця підтримка надасть Збройним силам України можливості розвідки, спостереження та розвідки на полі бою, оскільки вони продовжують боротися з необґрунтованою агресією Росії”, – йдеться у заяві міністра оборони Річарда Марлеса.

На сьогодні Австралія надала військову допомогу на суму понад пів мільярда доларів, включаючи 90 бронетранспортерів Bushmaster, артилерію та боєприпаси.

“Австралія вводить додаткові санкції проти осіб у російському уряді, тих, хто допомагає продовжувати цю війну, тих, хто фінансує цю війну, і тих, хто поширює неправду для виправдання цієї війни”, – заявила міністр закордонних справ Пенні Вонг.

Міністр заявила, що санкційний режим Австралії проти РФ є найбільшим і це відображає підтримку народу України та основних норм суверенітету та територіальної цілісності.