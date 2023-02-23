Ворог активізувався та дещо змінив тактику на Таврійському напрямку Під Черніговом перекриють понтонну переправу через Десну » 65% громадян ЄС підтримують фінансування військової допомоги для України 91% громадян ЄС підтримують надання Україні гуманітарної допомоги, а фінансування військової допомоги схвалюють 65% опитаних. Як пише «Європейська правда», такими є результати опитування Eurobarometer. «Громадяни ЄС продовжують демонструвати свою непохитну солідарність з Україною» — зазначають автори дослідження. 91% респондентів погоджуються з наданням гуманітарної підтримки, а 88% виступають за прийняття в ЄС людей, які тікають від війни. Надання фінансової підтримки Україні схвалюють 77%, а введення економічних санкцій проти російського уряду, компаній і приватних осіб підтримують 74% опитаних. Європейці також продовжують переважно підтримувати заборону мовлення російських державних ЗМІ (67%) та фінансування Євросоюзом закупівлі та постачання військового обладнання в Україну (65%). Категорично проти військової підтримки України 13% опитаних. Загалом більшість європейських громадян (56%) залишаються задоволеними реакцією Європейського Союзу на російське вторгнення в Україну.