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65% громадян ЄС підтримують фінансування військової допомоги для України

91% громадян ЄС підтримують надання Україні гуманітарної допомоги, а фінансування військової допомоги схвалюють 65% опитаних.

Як пише «Європейська правда», такими є результати опитування Eurobarometer.

«Громадяни ЄС продовжують демонструвати свою непохитну солідарність з Україною» — зазначають автори дослідження.

91% респондентів погоджуються з наданням гуманітарної підтримки, а 88% виступають за прийняття в ЄС людей, які тікають від війни.

Надання фінансової підтримки Україні схвалюють 77%, а введення економічних санкцій проти російського уряду, компаній і приватних осіб підтримують 74% опитаних.

Європейці також продовжують переважно підтримувати заборону мовлення російських державних ЗМІ (67%) та фінансування Євросоюзом закупівлі та постачання військового обладнання в Україну (65%). Категорично проти військової підтримки України 13% опитаних.

Загалом більшість європейських громадян (56%) залишаються задоволеними реакцією Європейського Союзу на російське вторгнення в Україну.

23 февраля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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