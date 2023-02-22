Затримали засновника «Руського клубу» та пропагандиста Кремля, який переховувався в монастирі УПЦ (МП)

Про це поінформувала пресслужба СБУ в телеграмі.

У столиці правоохоронці затримали російського пропагандиста, який публічно виправдовував збройну агресію РФ проти України: чоловік заснував так званий Руський клуб та писав замовні матеріали для медіа країни-агресорки.

«У своїх колонках (чоловік — ред.) називав «закономірним» захоплення Криму і частини східних регіонів України, а також популяризував терористичні організації «Л/ДНР». За даними слідства, провокаційні матеріали і публічні виступи ворожого блогера активно використовували російські спецслужби для проведення інформаційних диверсій проти України. За кожну «порцію» деструктивного контенту зрадник отримував від агресора грошову винагороду», — мовиться в тексті СБУ.

Так, від слідства ворожий пропагандист переховувався на території Свято-Благовіщенського чоловічого монастиря УПЦ (МП).

У серпні 2022 року чоловікові заочно повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Нині ж суд обрав пропагандистові запобіжний захід — тримання під вартою.

«Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності», — додали в СБУ.