В Великобритании подводят итоги эксперимента с четырёхдневной рабочей неделей

Четырёхдневная рабочая неделя значительно снижает уровень стресса и заболеваемости среди сотрудников, а также способствует их удержанию в компании. Итоги шестимесячного эксперимента, в котором приняла участие 61 британская компания, подвели социологи Кембриджского университета.

Эксперимент стартовал в июне 2022 года и по его завершении 56 компаний (или около 92%) решили так или иначе оставить «четырёхдневку». 18 компаний ввели её в свою практику на постоянной основе, остальные продолжат изучать в качестве временного опыта.

Исследователи опрашивали сотрудников участвовавших в эксперименте компаний на протяжении всего испытания, чтобы оценить, насколько появление дополнительного выходного дня влияет на качество их жизни. У почти 71% респондентов был зафиксирован «более низкий уровень выгорания», а у 39% за полгода снизился уровень стресса. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в ходе эксперимента число дней, пропущенных из-за болезни, сократилось на 65%, а увольняться стали на 57% реже.

Доходы компаний-участниц эксперимента в течение этого «пробного периода» почти не изменились, а 23 бизнеса даже показали небольшой рост, в среднем он составил 1,4%.

Несколько необходимых дополнений. В 61 компании-участнице эксперимента работают 2,9 тыс. человек. Исследователи постарались привлечь бизнесы, представляющие самые разные отрасли: от интернет-магазинов и поставщиков финансовых услуг до анимационных студий и «лавочки» формата «fish & chips». Были представители IT, здравоохранения, консалтинга, маркетинга, HR, недвижимости, гостиничного бизнеса и косметологии.

Некоторые компании по-своему трактовали переход на «четырёхдневку». Например, «The Guardian» в своей публикации, посвящённой итогам эксперимента, рассказывает о стартапе «Rivelin Robotics». Его основатели не смогли себе позволить такую роскошь, как 32-часовая рабочая неделя, поэтому нарушили условия и перешли на «четырёхдневку» с увеличением рабочего дня, с 8:00 до 17:30. И теперь есть сотрудники, которые предпочли бы остаться в рамках пяти «нормальных» рабочих дней, а менеджеры «Rivelin Robotics» думают, как приспособиться к различным режимам работы по мере роста компании.

В отчёте Кембриджской группы упоминается участвовавший в эксперименте ресторан: там решили 32 часа, которые составляют новую рабочую неделю, перераспределить в течение года, так чтобы рабочая смена продолжалась дольше летом, в пиковое время загрузки, и пропорционально сокращалась зимой.