В США обвинен в наркоторговле бывший мексиканский министр

Бывший министр общественной безопасности в правительстве Мексики был обвинён в США в причастности к торговле наркотиками. Хенаро Гарсия Лула обвиняется в получении миллионов долларов от крупнейшей мексиканской преступной группировки, наркокартеля «Синалоа». Как сообщила «Би-би-си» Гарсия Луна не признал себя виновным. 54-летнему Луле грозит лишение свободы на срок до 10 лет тюрьмы.

Он был арестован в штате Техас в 2019 году. Вердикт был вынесен после четырехнедельного судебного разбирательства и трехдневного обсуждения присяжными в окружном суде США в Бруклине, штат Нью-Йорк.

Сторона обвинения заявила, что бывший глава мексиканского аналога ФБР США принимал миллионы долларов в чемоданах, доставляемых членами наркокартеля «Синалоа» во главе с Хоакино «Эль Чапо» Гусманом.

Гарсиа Лула, переехавший в США после завершения своего министерского мандата — самое высокопоставленный мексиканский деятель, когда-либо судимый на территории США.