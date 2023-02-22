В Гааге начался «Народный суд» над Путиным

В Гааге начался «Народный суд» над президентом России Владимиром Путиным, которого «судят» за агрессию в связи с вторжением в Украине.

Речь идет о символическом шаге с целью закрыть «пробел в привлечении к ответственности» в отсутствие международного трибунала с надлежащей юрисдикцией.

Суд не обладает юридической силой, но обвинение заявило, что оно представит свидетельства того, что Путин совершил преступление в виде агрессии, отдав приказ о вторжении год назад и развязав разрушительную войну, в результате которой были убиты тысячи человек, а города превращены в руины.

«Это преступление, которое войдет в анналы бесславия. Это преступление, которое требует, чтобы за него ответили», – заявил Дрю Уайт – канадский адвокат, выступающий в качестве одного из прокуроров суда.

Хотя Международный уголовный суд начал расследование преступлений, совершенных в Украине, он не обладает юрисдикцией для преследования российских лидеров за агрессию.

«Народный суд» – это совместная инициатива правозащитной организации «Кино за мир», украинского Центра гражданских свобод и Бена Ференца, 102-летнего юриста, который является последним оставшимся в живых прокурором Нюрнбергского процесса над высшими нацистскими лидерами после Второй мировой войны.

Недельные слушания открылись в Гааге через два дня после того, как вице-президент Камала Харрис заявила, что Вашингтон установил, что российские войска в Украине совершили преступления против человечности, и настаивала на том, что виновные должны быть привлечены к ответственности.

Планируется, что суд вынесет вердикт в пятницу – первую годовщину российского вторжения.

Лауреат Нобелевской премии мира Александра Матвийчук из украинского Центра гражданских свобод выступила с заявлением по видеосвязи перед началом работы суда.

«Путин, политическое руководство и высшее военное командование, которые инициировали, спланировали и начали эту агрессивную войну, должны быть наказаны за это международное преступление», – сказала она.