 
«  
  »

Сі Цзіньпін планує зустрітись із Путіним у Москві в найближчі кілька місяців

Володимир Путін та Сі Цзіньпін
Лідер Китаю Сі Цзіньпін планує в найближчі місяці відвідати Москву для зустрічі на найвищому рівні з президентом Росії Володимиром Путіним

Про це The Wall Street Journal повідомили поінформовані джерела.

«Пекін заявляє, що хоче відігравати більш активну роль, спрямовану на припинення конфлікту, а люди, знайомі з планами поїздки пана Сі, сказали, що зустріч із Путіним стане частиною поштовху до багатосторонніх мирних переговорів і дозволить Китаю повторити свої заклики, щоб ядерна зброя не використовувалася», — пише видання.

Домовленості щодо візиту перебувають на ранній стадії, і терміни ще не визначено, зазначають співрозмовники видання.

За їхніми словами, Сі міг би відвідати Росію у квітні або на початку травня, коли Росія традиційно святкує перемогу над Німеччиною у Другій світовій війні.

22 февраля, 2023 | Category: Мир, Новости, Россия

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  