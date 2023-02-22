Сі Цзіньпін планує зустрітись із Путіним у Москві в найближчі кілька місяців

Про це The Wall Street Journal повідомили поінформовані джерела.

«Пекін заявляє, що хоче відігравати більш активну роль, спрямовану на припинення конфлікту, а люди, знайомі з планами поїздки пана Сі, сказали, що зустріч із Путіним стане частиною поштовху до багатосторонніх мирних переговорів і дозволить Китаю повторити свої заклики, щоб ядерна зброя не використовувалася», — пише видання.

Домовленості щодо візиту перебувають на ранній стадії, і терміни ще не визначено, зазначають співрозмовники видання.

За їхніми словами, Сі міг би відвідати Росію у квітні або на початку травня, коли Росія традиційно святкує перемогу над Німеччиною у Другій світовій війні.