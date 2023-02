Байден: России никогда не победить Украину Сі Цзіньпін планує зустрітись із Путіним у Москві в найближчі кілька місяців » Призупинення участі Росії у договорі про обмеження озброєння New START «прикре і безвідповідальне» — Блікен Оголошення Росії про призупинення участі у договорі про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь New START «є дуже прикрим і безвідповідальним», сказав державний секретар США Ентоні Блінкен журналістам під час візиту до Афін. «Ми будемо уважно спостерігати за тим, що насправді робить Росія. Ми, звичайно, переконаємося, що в будь-якому випадку наша позиція буде належною для безпеки нашої країни та наших союзників», — пояснив головний американський дипломат. Блінкен нагадав, що після призупинення дії угоди New START за попередньої адміністрації Дональда Трампа, Білий дім Джо Байдена відновив дію домовленості, «тому що це було явно в інтересах безпеки нашої країни та фактично в інтересах безпеки Росії, і це лише підкреслює, наскільки це безвідповідальна дія». «Звісно, ми готові говорити про обмеження стратегічних озброєнь у будь-який час з Росією, незалежно від того, що відбувається у світі чи в наших відносинах. Я вважаю важливо, щоб ми й надалі діяли відповідально в цій сфері. Це також те, чого очікує від нас решта світу». Про призупинення участі у договорі заявив у посланні до Федеральних зборів РФ президент Росії Володимир Путін. Він сказав, що у США «замислюються про можливість натуральних випробувань своєї ядерної зброї» і «якщо США проведуть випробування, то і ми проведемо», й додав, що РФ не збирається допускати інспекторів США на свої ядерні об’єкти. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив розчарування рішенням Кремля й закликав переглянути його. «Більше ядерної зброї та менший контроль над озброєннями роблять світ небезпечнішим», — сказав журналістам Столтенберг. Відповідаючи на звинувачення Путіна в тому, що Захід намагається знищити Росію, генсек заявив, що це Москва є агресором в Україні: «Це президент Путін розпочав цю імперську загарбницьку війну… Як сьогодні Путін ясно дав зрозуміти, він готується до нової війни… Путін не повинен перемогти… Це було б небезпечно для нашої власної безпеки та всього світу». У листопаді минулого року прес-секретар Держдепартаменту США Нед Прайс оголосив, що США та Росія домовилися про переговори щодо відновлення інспекцій ядерних об’єктів відповідно до підписаного у 2011 році договору New START. Такі дискусії відбулися вперше від початку російської війни в Україні 24 лютого. Нагадаємо, договір між США і РФ про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III/New START) передбачав скорочення кількості розгорнутих ядерних боєзарядів до 1550 одиниць, міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і важких бомбардувальників — до 700 одиниць в американському і російському арсеналах і мав спливати 5 лютого 2026. За даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру, в січні 2021 року в арсеналі США було 5550 боєголовок, в Росії — 6255, в Китаї — 350, у Великій Британії — 225, а у Франції — 290. Ця статистика включає списані боєголовки. За даними інституту, в арсеналах Індії, Пакистану, Ізраїлю та Північної Кореї, які не є учасниками «ядерного клубу», в цілому налічується близько 460 ядерних боєголовок. У статті використано матеріали Reuters