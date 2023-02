Китай не постачатиме зброю РФ для війни проти України – МЗС КНР Іспанія передасть Україні 6 поремонтованих танків Leopard » Папа римский назвал украинцев «народом-мучеником» Getty Images Copyright: Getty Images Папа римский Франциск в ходе регулярной публичной аудиенции в среду снова призвал Россию и Украину к прекращению огня, заявив, что победа, завоеванная на руинах, никогда не будет настоящей победой. Речь понтифика прозвучала в канун первой годовщины с начала полномасштабной войны против Украины. В течение всего этого года глава Римской церкви регулярно выступал с осуждениями действий Москвы и призывами к миру. Quote Message: С начала этой абсурдной и жестокой войны прошел год, какая печальная годовщина. Число убитых, раненых, беженцев и переселенцев, а также масштабы разрушений, социального и экономического ущерба говорят сами за себя from папа Франциск С начала этой абсурдной и жестокой войны прошел год, какая печальная годовщина. Число убитых, раненых, беженцев и переселенцев, а также масштабы разрушений, социального и экономического ущерба говорят сами за себя папа Франциск На аудиенции присутствовали посол Украины в Ватикане Андрей Юраш и официальная делегация из Киева. “Да простит Господь все совершенные преступления и такое количество насилия. Он Бог мира. Будем оставаться близки с народом-мучеником Украины, который продолжает страдать”, — сказал Франциск. Папа отвергает утверждения России о том, что ее вторжение в Украину было вынужденным и является частью “спецоперации”. Он осудил убийства и прочие зверства в отношении гражданского населения, совершаемые российскими военными. Quote Message: “Давайте спросим себя: все ли возможное было сделано для того, чтобы остановить войну? Я обращаюсь ко всем власть имущим с призывом предпринять конкретные действия для окончания конфликта, прекращения огня и начала мирных переговоров” from папа Франциск “Давайте спросим себя: все ли возможное было сделано для того, чтобы остановить войну? Я обращаюсь ко всем власть имущим с призывом предпринять конкретные действия для окончания конфликта, прекращения огня и начала мирных переговоров” папа Франциск