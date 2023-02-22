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Папа римский назвал украинцев «народом-мучеником»

папа Франциск
Copyright: Getty Images

Папа римский Франциск в ходе регулярной публичной аудиенции в среду снова призвал Россию и Украину к прекращению огня, заявив, что победа, завоеванная на руинах, никогда не будет настоящей победой.

Речь понтифика прозвучала в канун первой годовщины с начала полномасштабной войны против Украины. В течение всего этого года глава Римской церкви регулярно выступал с осуждениями действий Москвы и призывами к миру.

Quote Message: С начала этой абсурдной и жестокой войны прошел год, какая печальная годовщина. Число убитых, раненых, беженцев и переселенцев, а также масштабы разрушений, социального и экономического ущерба говорят сами за себя from папа Франциск

папа Франциск

На аудиенции присутствовали посол Украины в Ватикане Андрей Юраш и официальная делегация из Киева.

“Да простит Господь все совершенные преступления и такое количество насилия. Он Бог мира. Будем оставаться близки с народом-мучеником Украины, который продолжает страдать”, — сказал Франциск.

Папа отвергает утверждения России о том, что ее вторжение в Украину было вынужденным и является частью “спецоперации”. Он осудил убийства и прочие зверства в отношении гражданского населения, совершаемые российскими военными.

Quote Message: “Давайте спросим себя: все ли возможное было сделано для того, чтобы остановить войну? Я обращаюсь ко всем власть имущим с призывом предпринять конкретные действия для окончания конфликта, прекращения огня и начала мирных переговоров” from папа Франциск

папа Франциск
22 февраля, 2023 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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