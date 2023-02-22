Кондиционеры от BOSS Climat: как купить климатические системы с монтажом

В наше время установка кондиционера в квартире или офисе стала необходимой частью жизни людей, так они дарят нам комфорт и хорошее самочувствие. Прошли уже те времена, когда жару или холод нужно было просто терпеть, не имея возможности изменить ситуацию. Нынче все по-другому. Выбор климатической техники сейчас просто огромен, но нужно уметь выбрать среди этого многообразия типов, форм и размеров именно то, что будет лучше всего для вас. Кроме того, такую технику нужно еще правильно установить, чтобы не возникло проблем в будущем, например, от непонятно откуда взявшейся сырости или капающего конденсата.

Типы климатического оборудования и его монтаж

Выбирая кондиционер, нужно обращать внимание на такие важные моменты:

площадь помещения (исходя из этого, выбираем нужную мощность); тип компрессора (наиболее популярные сейчас — инверторные кондиционеры); производитель.

Компания BOSS Climat предлагает купить недорого климатическую технику с установкой в Киеве и области таких типов:

настенные кондиционеры для дома, дома, офиса, магазина;

полупромышленные кондиционеры;

увлажнители и воздухоочистители;

мульти-сплит системы.

Также компания предлагает всем желающим такие монтажные услуги:

закладка магистрали под кондиционер;

установка кондиционеров;

чистка и сервисное обслуживание;

заправка фреоном;

демонтаж кондиционеров.

Все монтажные работы выполняются сотрудниками компании BOSS Climat гарантированно на наивысшем уровне со знанием дела и в оговоренные сроки.

Почему стоит обратиться в компанию BOSS Climat

На сайте компании BOSS Climat можно купить по самой выгодной цене кондиционер на любой вкус с официальной гарантией от таких известных брендов как: OLMO, TOSOT, MIDEA, OLMO, Cooper&Hunter, Samsung, GREE и др., в том числе и с доставкой по всей Украине. На позиции, представленные в каталоге, регулярно действует система скидок. Так, например, некоторые модели продаются на 5-10% дешевле. Это отличная возможность купить отличный кондиционер по хорошей цене.

При установке кондиционеров компания BOSS Climat придерживается строгих стандартов качества, а монтажники компании обладают большим опытом в этой сфере и делают профессионально все работы.

Купить кондиционер с доставкой и установкой в Киеве и Киевской области можно на сайте BOSS Climat. Оформить заказ можно онлайн — это займет совсем немного времени. Если вы хотите получить более подробную информацию от менеджера, можно позвонить по телефонам +38(063) 57-57-800, +38(095) 57-57-800 и +38(097) 57-57-800, или оставить контакты на сайте, и представители компании с вами свяжутся.