Кондиционеры от BOSS Climat: как купить климатические системы с монтажом

В наше время установка кондиционера в квартире или офисе стала необходимой частью жизни людей, так они дарят нам комфорт и хорошее самочувствие. Прошли уже те времена, когда жару или холод нужно было просто терпеть, не имея возможности изменить ситуацию. Нынче все по-другому. Выбор климатической техники сейчас просто огромен, но нужно уметь выбрать среди этого многообразия типов, форм и размеров именно то, что будет лучше всего для вас. Кроме того, такую технику нужно еще правильно установить, чтобы не возникло проблем в будущем, например, от непонятно откуда взявшейся сырости или капающего конденсата.
Типы климатического оборудования и его монтаж
Выбирая кондиционер, нужно обращать внимание на такие важные моменты:
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площадь помещения (исходя из этого, выбираем нужную мощность);
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тип компрессора (наиболее популярные сейчас — инверторные кондиционеры);
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производитель.
Компания BOSS Climat предлагает купить недорого климатическую технику с установкой в Киеве и области таких типов:
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настенные кондиционеры для дома, дома, офиса, магазина;
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полупромышленные кондиционеры;
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увлажнители и воздухоочистители;
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мульти-сплит системы.
Также компания предлагает всем желающим такие монтажные услуги:
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закладка магистрали под кондиционер;
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установка кондиционеров;
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чистка и сервисное обслуживание;
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заправка фреоном;
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демонтаж кондиционеров.
Все монтажные работы выполняются сотрудниками компании BOSS Climat гарантированно на наивысшем уровне со знанием дела и в оговоренные сроки.
Почему стоит обратиться в компанию BOSS Climat
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При установке кондиционеров компания BOSS Climat придерживается строгих стандартов качества, а монтажники компании обладают большим опытом в этой сфере и делают профессионально все работы.
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