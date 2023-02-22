Китай не постачатиме зброю РФ для війни проти України – МЗС КНР

У МЗС КНР заявили, що країна не розглядає можливість передачі РФ зброї для використання її у війні проти України. Крім того, там закликали НАТО “припинити паплюжити Китай необґрунтованими спекуляціями щодо України”.

Про це повідомляє CNN.

“Сполучені Штати та інші країни НАТО зараз постійно поширюють інформацію про те, що Китай може постачати зброю росії, що є хитрощами, які були використані і розкриті на початку “української кризи”, – зауважив речник МЗС Ван Веньбінь на брифінгу для ЗМІ.

Слід зазначити, що його коментарі з’явилися після того, як у вівторок генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс “дедалі більше стурбований тим, що Китай може підтримати РФ “летальною зброєю”.

Натомість Ван Веньбінь наголосив, що Китай закликає НАТО “припинити паплюжити Китай необґрунтованими спекуляціями щодо України, відмовитися від старого менталітету холодної війни про гру з нульовою сумою та блоковим протистоянням та припинити розпалювати конфронтацію”.

Крім того, він висловив переконання, що США та інші країни НАТО є “найбільшим джерелом зброї на полі бою в Україні”.