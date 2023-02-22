Как выбрать варочную панель

Ваша плита сломалась, и вам нужно ее заменить? В обоих случаях пришло время выбрать новую варочную панель, и перед этим важно знать, что предлагает вам каждая система, каковы ее преимущества и недостатки.

Выбери лучшее для себя

Среди существующих на сегодняшний день вариантов наиболее распространены газовые, керамические и индукционные плиты. При выборе той или иной системы, помимо хорошего знания их, вы должны подумать о том, как вы живете на кухне. Проанализируйте, как вы собираетесь использовать свою плиту, много ли вы готовите или мало, любите ли вы традиционную кухню или у вас мало времени на приготовление ежедневного меню. Газовые плиты были обычным явлением, пока несколько десятилетий назад не начали появляться первые керамические панели.

Однако они не исчезли… далеко не так! Это кухни, работающие на бутане или природном газе, которые имеют горелки разного размера и металлические опоры, куда ставится посуда. Они управляются ручным меню, которое позволяет регулировать интенсивность пламени. Они вам понравятся, если вы предпочитаете традиционный стиль приготовления. Кроме того, это излюбленная альтернатива профессиональным поварам, поскольку многие считают, что при приготовлении пищи на огне можно добиться лучших результатов.

Керамические варочные панели, доступный вариант

Если газ вас не убеждает, есть другие системы приготовления пищи, работающие на электричестве, например керамические плиты, которые начали появляться в 90-х годах. Они включают сопротивления, которые нагреваются и передают это тепло стеклу, что их покрывает, регулируя его с помощью внутреннего термостата. Хотя они просты в использовании, всегда можно выбрать модели, которые включают в себя некоторые практические функции, такие как, например, замок безопасности. Варочная панель (https://sinvik.com.ua/straivaemaya-tehnika/arochnye-poverhnosti/) всегда будет лучше газовой плиты.

Просто и легко чистить

Керамические варочные панели являются наиболее доступным вариантом с экономической точки зрения, но также и наименее устойчивым в среднесрочной и долгосрочной перспективе, поэтому необходимо оценить, является ли это подходящей альтернативой. Они имеют современный и чистый дизайн и не требуют обслуживания. Кроме того, они сохраняют остаточное тепло, поэтому вы можете продолжать пользоваться ими через несколько минут после выключения. https://sinvik.com.ua/ поможет приобрести качественную варочную панель.