Израиль создает для Украины систему раннего оповещения и помогает оборудовать укрытия

Израиль рассчитывает в течение трех месяцев завершить разработку системы раннего оповещения о воздушной тревоге, создаваемой специально для Украины с учетом особенностей текущей войны, сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

Работа над проектом ведется с осени прошлого года. Прибывшая накануне с визитом в Киеве парламентская делегация Израиля подтвердила, что вскоре система будет передана украинским властям.

Особенность израильской системы оповещения в том, что она будет включаться точечно в конкретных регионах, подвергшихся обстрелу. Сейчас воздушная тревога включается сразу на обширных территориях.

Кроме того, в новой системе предусмотрен специальный сигнал, который будет предупреждать людей, сколько в их распоряжении времени, чтобы спуститься в убежище.

Израильская система противовоздушной обороны считается одной из самых эффективных в мире. Президент Украины Владимир Зеленский с начала российского вторжения неоднократно просил власти Израиля оказать Киеву содействие в этой области.

Украина также берет на вооружение израильский способ защиты остановок общественного транспорта – специальные бетонные конструкции, которые можно увидеть в городах Израиля, находящихся в радиусе действия палестинских ракет.

Подобные укрытия, сообщают украинские СМИ, уже установлены на ряде остановок в Днепре, Николаеве и Харькове.

За год войны в Украине десятки человек погибли на автобусных остановках. Последняя трагедия такого рода произошла накануне в Херсоне, где жертвами попадания снаряда стали пять человек, ожидавших транспорта.