G7 поддержала право Украины отвоевать свои территории, захваченные РФ

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» – Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США – и представитель ЕС выступили с осуждением агрессивной войны России против Украины и нарушения суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

«Усилия президента Путина по включению Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в состав территории Российской Федерации являются новой низкой точкой в вопиющем попрании Россией международного права, – говорится в совместном заявлении «Большой семерки», опубликованном во вторник. – Мы подтверждаем, что Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области, а также Крым являются неотъемлемыми частями Украины».

«Мы никогда не признаем ни эти мнимые аннексии, ни фиктивные «референдумы», проведенные под дулами автоматов», – подчеркивается в документе.

G7 повторила призыв ко всем странам безоговорочно осудить агрессивную войну России и ее попытку приобрести территорию силой и заявила, что будет налагать дальнейшие экономические санкции на Россию, а также на физических и юридических лиц – внутри и за пределами России – которые оказывают политическую или экономическую поддержку этим нарушениям международного права.

«Мы непоколебимо поддерживаем право Украины защищаться от агрессивной войны России и ее неоспоримое право отвоевать свои территории у России», – заявили члены G7.

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» также осудили «безответственную ядерную риторику России» и подчеркнули, что будут продолжать поддерживать Украину так долго, как это необходимо.