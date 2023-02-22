Байден: России никогда не победить Украину

Во вторник президент Джо Байден выступил с речью в Польше. В ходе выступления он констатировал, что спустя год после начала российского вторжения в Украину Киев стоит незыблемо и что президент России Владимир Путин недооценил Украину.

«Я могу сообщить, что Киев стоит незыблемо», – сказал Байден.

«Да, мы должны были встать на защиту суверенитета (Украины), и мы это сделали. Да, мы должны были встать на защиту демократии, и мы это сделали», – заявил президент, говоря о поддержке Украины со стороны США и их союзников.

Байден заявил, что Россия совершает в Украине зверства, которые назвал «отвратительными» и добавил, что «аппетиты автократов нельзя удовлетворить, им нужно противостоять».

«России никогда не победить Украину. Никогда», – подчеркнул Байден.

Глава Белого дома сообщил, что США и их партнеры объявят на этой неделе о новых санкциях против России, и высоко оценил поддержку, которую народ Польши оказывает Украине.