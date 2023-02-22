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90% мобілізованих Росія одразу відправила на фронт

Під час першої відкритої хвилі мобілізації Росія набрала трохи більше 316 000 тисяч чоловіків, майже всіх їх без відповідної підготовки відправили воювати проти України — очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтервʼю Forbes

 «Під час першої відкритої хвилі мобілізації вони набрали трохи більше 316 000. Тут питання: якщо в Росії все добре, і вони призвали ще 316 000, то для чого продовжувати мобілізацію? Значить, не все добре. Це наведе нас на простий висновок: скільки втрат у Російській Федерації? Ця цифра захмарна.

…Понад 90% одразу відправили. Їх ніхто не навчав, зразу на фронт».

Наразі в Росії триває прихована мобілізація. За словами Буданова, в країні, де населення понад 100 млн, набрати пів мільйона – не проблема.

22 февраля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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