В десяти містах Росії по радіо оголосили повітряну тривогу

Уранці 22 лютого в 10 містах Росії по радіо пролунали оголошення про повітряну тривогу і загрозу ракетного удару, пізніше в МНС Росії заявили, що це була хакерська атака.

Деталі: Повідомлення: «Увага, оголошується повітряна тривога. Усім негайно пройти в укриття. Увага, увага, загроза ракетного удару» було передано в ефірі радіостанцій Relax FM, «Авторадіо», «Юмор FM», Comedy radio.

Його чули жителі П’ятигорська, Тюмені, Воронежа, Казані, Нижнього Новгорода, Магнітогорська, Бєлгорода, Старого Оскола, Уфи, Новоуральська.

Згодом в МНС Росії заявили, що оголошення з’явилось на радіостанціях в результаті хакерської атаки. «Унаслідок хакерської атаки на сервери низки комерційних радіостанцій у деяких регіонах країни в ефірі прозвучала інформація про нібито оголошення повітряної тривоги та загрозу ракетного удару», — ідеться в повідомленні.