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За добу Росія втратила в Україні 760 солдатів, 10 танків і 5 безпілотників

ЗСУ знищили втрати ворога
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на території України щонайменше 144 440 військових, 3326 танків, 2023 безпілотники

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 144 440 (+760) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 3326 (+10) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 6562 (+9) од.
  • артилерійських систем – 2338 (+4) од.
  • РСЗВ – 471 (+0) од.
  • засоби ППО ‒ 243 (+0) од.
  • літаків – 299 (+0) од.
  • гелікоптерів – 287 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2023 (+5)
  • крилаті ракети ‒ 873 (+0)
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5210 (+1) од.
  • спеціальна техніка ‒ 226 (+1)

Остаточні дані уточнюються.

21 февраля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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