Хочу вести свою рубрику

Розвідка Швеції заявила про військову загрозу для країни з боку Росії Нидерланды высылают 17 российских дипломатов » За добу Росія втратила в Україні 760 солдатів, 10 танків і 5 безпілотників Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на території України щонайменше 144 440 військових, 3326 танків, 2023 безпілотники Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.02.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 144 440 (+760) осіб ліквідовано

танків ‒ 3326 (+10) од.

бойових броньованих машин ‒ 6562 (+9) од.

артилерійських систем – 2338 (+4) од.

РСЗВ – 471 (+0) од.

засоби ППО ‒ 243 (+0) од.

літаків – 299 (+0) од.

гелікоптерів – 287 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2023 (+5)

крилаті ракети ‒ 873 (+0)

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 5210 (+1) од.

спеціальна техніка ‒ 226 (+1) Остаточні дані уточнюються.