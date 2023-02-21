В Росії готуються до масової мобілізації студентів- очників – розвідка

Нова хвиля мобілізації в Росії може торкнутись студентів вищих навчальних закладів денної форми навчання.

Джерело: пресслужба ГУР

Дослівно: «В РФ проводяться заходи щодо забезпечення проведення чергової хвилі мобілізації. Наразі активно нарощуються можливості із забезпечення масової мобілізації студентів вищих навчальних закладів».

Деталі: За даними розвідки, задля цього створюються так звані «дільниці оповіщення», які будуть надавати допомогу військкоматам щодо вручення повісток студентам очної форми навчання.

В ГУР дізналися, що, зокрема, керівництвом новосибірського державного педагогічного, томського політехнічного, томського державного педагогічного університетів видано документи, які зобов’язують структурні підрозділи закладів виділити певну кількість студентів і співробітників для роботи на «дільницях оповіщення».

До цієї роботи планується залучати громадян, які офіційно не підлягають мобілізації. При цьому, в томському політехнічному університеті включення до складу «дільниць» відбувається без згоди або навіть попереднього інформування визначених студентів та співробітників.

Керувати «дільницями» призначаються представники вищого керівництва навчальних закладів.

В ГУР нагадують, що для проведення чергової хвилі мобілізації в Росії не потрібні додаткові правові підстави, оскільки оголошену у вересні 2022 року «часткову мобілізацію» офіційно так і не було завершено.

Імовірно, вважають у розвідці, мобілізацію в РФ буде проведено до 1 квітня – початку весняного призову на строкову службу. В разі необхідності початок призову може бути відстрочений.