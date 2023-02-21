Українські розробники презентували унікальний бойовий підводний човен з функцією безпілотника

Команда розробників з України представила в ОАЕ прототип субмарини «Кронос», яка вміє стріляти торпедами і може використовуватися як безпілотний апарат.

Про це пише видання Defense Express.

Прототип підводного човна «Кронос» українські розробники презентували на виставці IDEX-2023, що розпочалася 20 лютого в ОАЕ. За словами керівника Highland Systems Олександра Кузнецова, наразі компанія вже має перших потенційних розробників.

«Ми вже маємо перших замовників, один з них з Саудівської Аравії, він планує використовувати субмарину “Кронос” для роботи на магістральних трубопроводах: обслуговування, перевірку, транспортування необхідних вантажів та водолазів до місця призначення», – розповів Кузнецов.

Решта замовлень – від військових з інших країн. Український підводний човен зацікавив їх передусім як безпілотна платформа з високою вантажністю та можливістю оснащення різними видами озброєння, як от легкі торпеди від Leonardo.

«Замовник – якщо ми говоримо про військових – отримує функціональне рішення для виконання низки задач, повноцінне самостійне судно, якому не потрібен корабель-носій і яке можна використовувати як у пілотованому, так і у безпілотному варіантах», – додав керівник компанії.

Що відомо про український підводний човен

«Кронос» – це гібридне судно, що має унікальну конструкцію корпусу з використанням технологій «стелс», що дозволяє значно знизити витрати палива, збільшити максимальну швидкість човна та забезпечує відмінну стійкість.

Такий підводний човен може активно застосовуватися у бойових місіях. Наприклад, за бажаннями замовника на човен можна встановити до шести електричних торпед малих розмірів – причому замовник сам може обрати, які торпеди туди встановлювати.

Крім того, на борту цієї субмарини можна розмістити одного капітана-оператора та 10 десантників, для яких передбачено комфортне розташування та можливість виходу з субмарини під водою. Також у човні реалізовано режим дистанційного управління на відстані понад 250 км по закритих каналах. Під водою такий човен може перевозити 3,5 тонни вантажу.