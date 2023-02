Российские власти собираются к 2030 году полностью захватить Беларусь У справі Болдуїна скасували пункт, який загрожував 5-річним ув’язненням » Україна може отримати Abrams раніше Американські танки Abrams для Збройних Сил України можуть надійти швидше ніж оголошувалося раніше. Про це повідомляє видання Breaking Defense. Минулого місяця американські ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили, що 31 основний бойовий танк М1А2 будуть закуплені в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI), і не будуть безпосередньо вилучені з військових запасів США в рамках програми «президентського вилучення» (Presidential Drawdown Authority – PDA). Однак Breaking Defense спілкуючись з першим заступником держсекретаря Бюро політико-військових справ (Bureau of Political-Military Affairs) Стенлі Брауном дізналися, що рішення виділити танки саме за програмою USAI ще не прийнято. Він припустив, що танки Abrams можуть бути передані із запасів армії США в рамках «президентського вилучення» (PDA). Такий крок потенційно може прискорити доставку американських танків в Україну. Танки M1A2 Abrams військових США. 2016 рік. Фото: U.S. Army Europe Або, за його словами це може бути взагалі комбінація передачі бойових машин за обома програмами. Наразі за словами Стенлі Брауна, у США все ще тривають обговорення щодо конкретного рішення. Браун сказав, що не ясно, коли буде прийнято остаточне рішення або коли танки Abrams можуть прибути в Україну. Раніше американська газета Washington Post повідомила, що танки будуть закуплені в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI) і будуть доставлені наприкінці 2023 року чи наступного. Нагадаємо, 25 січня президент Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати нададуть Україні 31 танк M1 Abrams. Повідомлялося, що танки будуть у версії M1A2. Танк M1A2 Abrams військових США. 2016 рік. Фото: U.S. Army Europe Згодом представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі повідомляв, що постачання танків Abrams в Україну може зайняти місяці. При цьому він відмовився відповісти, чи варто Україні чекати на танки до кінця 2023 року.