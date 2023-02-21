У справі Болдуїна скасували пункт, який загрожував 5-річним ув’язненням

Згідно з новими судовими матеріалами, оприлюдненими в понеділок, 20 лютого 2023 року, прокурори відмовилися від можливості посилення покарання, яке могло би призвести до п’ятирічного ув’язнення актора Алека Болдуїна за стрілянину на знімальному майданчику.

Обвинувачення у справі про смертельну стрілянину на знімальному майданчику в Нью-Мексико зробило різкий поворот у понеділок, відмовившись від пункту, який міг призвести до п’ятирічного ув’язнення Болдуїна.

Адвокати актора і продюсера раніше заперечували проти посилення покарання, заявляючи, що воно є неконституційним. Юридичні експерти заявили, що Болдуїн має великі шанси на те, що це доповнення буде скасовано.

«Прокурори припустилися фундаментальної юридичної помилки, висунувши пану Болдуїну звинувачення за статтею, яка не існувала на момент нещасного випадку», — заявили адвокати Болдуїна в попередньому судовому поданні.

Актор Алек Болдуїн і консультант з реквізиту зброї Ханна Гутьєррес-Рід були офіційно звинувачені в ненавмисному вбивстві оператора-українки на зйомках фільму «Іржа» в 2021 році.