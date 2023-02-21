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У Міненергетики заявили, що енергосистема працює з резервом

Ситуація зі світлом в Україні: у Міненергетики заявили, що енергосистема працює з резервом

Сьогодні, 21 лютого, в Україні енергосистема продовжує стабільно працювати із резервом потужності.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, сьогодні генерація повністю забезпечує потреби споживачів в електроенергії, маючи достатній резерв потужності для попиту, що зростає.

“На жаль, протягом останньої доби сильними поривами вітру пошкоджено лінії електропередачі в центральних та західних регіонах країни. Найбільше — у Хмельницькій області, де знеструмлено близько 18 тисяч споживачів. Енергетики активно працюють і до кінця дня планують відновити там”, – додав він.

21 февраля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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