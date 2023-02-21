Третий пациент в истории излечился от ВИЧ

53-летний мужчина из Германии стал как минимум третьим человеком в мире, вылечившимся от ВИЧ с помощью процедуры трансплантации клеток костного мозга от донора с устойчивостью к ВИЧ.

Антиретровирусная терапия используется для понижения уровня вируса в организме до практически недетектируемых значений и для предотвращения передачи его другим людям. Но иммунная система хранит вирус запертым в резервуарах внутри тела, и если человек перестает принимать антиретровирусные препараты, вирус может снова начать размножаться и распространяться.

Настоящее лечение уничтожило бы эти резервуары и это и случилось с последним пациентом, чье настоящее имя не называется, его называют просто Дюссельдорфским пациентом. Он перестал принимать антиретровирусные препараты в 2018 году и с тех пор остается здоровым.

Терапия стволовыми клетками была впервые использована на Тимоти Брауне, Берлинском пациенте. В 2007 году он получил трансплантацию костного мозга. Его собственные клетки были уничтожены и заменены стволовыми клетками здорового донора с мутацией CCR5Δ32/Δ32, которая предотвращает экспрессию белка CCR5 на поверхности клеток. ВИЧ использует этот белок для проникновения в иммунную систему, а мутация делает это невозможным. После процедуры Браун смог перестать принимать АРП и оставался здоровым до самой смерти в 2020 году.

В 2019 году исследователи заявили, что та же процедура, кажется, излечила Лондонского пациента Адама Кастильехо. А в 2022 году заявили, что у Нью-Йоркского пациента вирус не детектируется в течение уже 14 месяцев и он, возможно, здоров, хотя пока слишком рано, чтобы судить наверняка.

Дюссельдорфский пациент, благодаря антиретровирусной терапии, имел очень низкие уровни ВИЧ, когда у него была диагностирована острая лейкемия. В 2013 году группа ученых, возглавляемая вирологом Бьорном-Эриком Йенсеном, в госпитале Университета Дюссельдорфа уничтожила зараженный раком костный мозг пациента и заменила его стволовыми клетками от донора с мутацией CCR5Δ32/Δ32.

В течение следующих пяти лет Йенсен с командой брали анализы крови и тканей пациента. Они продолжали находить иммунные клетки, реагирующие на ВИЧ, что предполагало, что резервуар остался где-то в теле пациента. Но было неясно, реагируют ли они на активные частицы вируса или просто на «кладбище» останков. Они также находили ДНК и РНК вируса, но они, кажется, никогда не размножались.

Чтобы понять больше, ученые трансплантировали иммунные клетки пациента модифицированным мышам с человекоподобной иммунной системой. Вирус не смог в них размножаться.

Последним тестом стало прекращение пациентом приема антиретровирусных препаратов. Таким образом, мужчина излечился одновременно и от ВИЧ и от лейкемии. Но маловероятно, что такое лечение станет повсеместным среди людей без лейкемии из-за рисков связанных с процедурой, вроде отторжения костного мозга. Сейчас несколько групп ученых исследуют возможность генной модификации собственных клеток пациента мутацией CCR5Δ32/Δ32, чтобы избежать необходимости в доноре и возможности отторжения.

Лечение уже получили еще несколько пациентов с ВИЧ и раком, но пока слишком рано судить об их состоянии.