США заранее уведомили Россию о визите Байдена в Украину

США предупредили Кремль о неожиданном визите президента Джо Байдена в Украину, чтобы избежать случайного военного конфликта.

Россия была проинформирована за несколько часов до отъезда Байдена в Киев в понедельник, накануне первой годовщины российского вторжения в Украину.

«Во избежание конфликта мы действительно уведомили российскую сторону о том, что президент Байден отправится в Киев», – заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе телефонного конференц-звонка.

«Из-за деликатного характера этих контактов я не буду вдаваться в детали их ответа или точного характера нашего послания, но могу подтвердить, что мы направили такое уведомление», – добавил Салливан.

Он не сообщил других подробностей того, как Белый дом уведомил Кремль и ответной реакции Москвы.

Борьба за воздушное пространство над Украиной продолжается. Украина, Россия и их союзники не получили полного контроля над ним с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года.

Салливан охарактеризовал поездку Байдена как «подтверждение» твердого намерения администрации США и дальше поддерживать Украину.

«Это был не праздник», – сказал Салливан.