США назвали безответственным решение России о приостановлении участия в СНВ-3

Решение России приостановить участие в договоре о контроле над ядерными вооружениями является безответственным, и США будут внимательно следить за действиями Москвы.

Об этом заявил во вторник госсекретарь Энтони Блинкен, находясь в Афинах.

«Заявление России о том, что она приостанавливает свое участие, вызывает глубокое сожаление и является безответственным, – сказал Блинкен журналистам. – Мы будем внимательно следить за реальными действиями России. В любом случае мы, конечно, будем принимать соответствующие меры для обеспечения безопасности нашей страны и наших союзников».

Ранее во вторник президент России Владимир Путин выступил с предупреждением Западу, поддерживающему Украину, и заявил о приостановлении действия СНВ-3, двустороннего договора между США и Россией о контроле над ядерными вооружениями. Путин объявил о постановке на боевое дежурство новых стратегических систем и предупредил, что Москва может возобновить ядерные испытания.

Таким образом, президент РФ заявил, что Москва приостанавливает участие в последнем значительном договоре по контролю над вооружениями между Москвой и Вашингтоном, ограничивающем количество ядерных боеголовок, которые они могут разместить. Срок его действия истекает в 2026 году.

Блинкен оставил дверь открытой для возобновления переговоров в любое время.

«Мы по-прежнему готовы в любое время обсудить с Россией вопрос об ограничении стратегических вооружений, независимо от того, что еще происходит в мире или в наших отношениях», – сказал Блинкен и добавил, что мир ожидает, что две крупнейшие ядерные державы будут действовать ответственно.