Российские власти собираются к 2030 году полностью захватить Беларусь

Журналисты опубликовали расследование, основанное на внутреннем документе российских властей под названием «Стратегические цели Российской Федерации в Беларуси», согласно которому Москва вынашивает планы по поглощению Беларуси к 2030 году.

В работе участвовали журналисты из Süddeutsche Zeitung, WDR, NDR, Yahoo News, Delfi Eesti, центра «Досье», Expressen, Independent, Frontstory, Белорусского расследовательского центра и VSquare.

Документ «Стратегические цели Российской Федерации в Беларуси» датируется летом 2021 года и содержит 17 страниц, в нем рассмотрено все, что связано с объединением стран, утверждают журналисты.

Перечисленные там политические, оборонные, торговые и социальные цели российских властей в Беларуси разделены на три категории – краткосрочные (до 2022 года), среднесрочные (до 2025 года) и дальнесрочные (2030 год).

В планах – адаптировать белорусское законодательство под российское и управлять внешней политикой республики в интересах России. В частности, в стратегии говорится, что реформа Конституции, которую приняли в Беларуси в феврале 2022 года, должна быть завершена в соответствии с российскими интересами, а законы республики – «гармонизированы» с законами РФ.

Планируется также увеличить военное присутствие на территории Беларуси, а также обеспечить «преобладающее влияние Российской Федерации в области социальной политики, торговли, экономики, науки, образования и культуры».

Помимо этого, российские власти собираются упростить процедуру выдачи российских паспортов белорусским гражданам «в целях создания прослойки россиян, заинтересованных в интеграции, и бизнес-кругов, ориентированных на российский рынок». Также к 2030 году планируется открыть в Беларуси пункты сдачи ЕГЭ.

По словам собеседника иностранных журналистов, Кремль относится к этим планам крайне серьезно и прилагает усилия для их реализации: «Россия осознает, что Беларусь пытается остановить эти процессы. Кое-что из этого видно публично, например затягивание процесса политической интеграции. Но Российская Федерация продолжает свое давление [на Беларусь] несмотря ни на что».

Отмечается, что полномасштабное российское вторжение в Украину замедлило реализацию этих планов, но не остановило их. «Долгосрочная цель по достижению полного контроля над Беларусью все еще в силе и не изменилась», – считает источник.

Помимо целей, в документе описаны и угрозы планам России в Беларуси. В Кремле опасаются сближения белорусских властей с НАТО и отдельными государствами – членами Альянса, влияния на Александра Лукашенко националистических и прозападных политиков и отказа от преподавания на русском языке.

Внешние эксперты, также изучившие документ, считают его подлинным. «По своей внешней форме документ напоминает стандартный документ российской бюрократии или политического управления», – сказал заместитель директора Стокгольмского центра восточноевропейских исследований (SCEEUS) Мартин Краг.

Такое же мнение выразили представители западных спецслужб, которым журналисты показали документ.