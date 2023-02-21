Росія призупиняє участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія призупиняє участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння, тобто про обмеження ядерних озброєнь РФ та США.

«Змушений заявити сьогодні про те, що Росія призупиняє свою участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння. Повторю: не виходить із договору, ні, а саме призупиняє свою участь.

Але перш ніж повернутися до обговорення цього питання, ми маємо для себе зрозуміти, на що все-таки претендують такі країни Північноатлантичного альянсу, як Франція і Велика Британія, і як ми будемо враховувати їхні стратегічні арсенали. Тобто сукупний потенційний удар Альянсу.

Вони зараз своєю заявою зробили по суті заявку на участь у цьому процесі. Ну, слав Богу. Давайте, ми не проти. Не потрібно тільки намагатися знову всім брехати, робити з себе поборника миру і розрядки».

Договір про стратегічні наступальні озброєння (СНО) – це угода про обмеження ядерних озброєнь між США і Російською Федерацією.