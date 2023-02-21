Росія планує захопити аеропорт у Кишиневі – прем’єр Молдови

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що Росія планує захопити аеропорт у Кишиневі та перекинути туди своїх військових.

Про це повідомляє Moldova1.

Він зазначив, що є кілька сценаріїв дестабілізації ситуації у Молдові, зокрема той, про який говорив президент України Володимир Зеленський.

За словами Речана, молдовські органи готові протистояти цим викликам.

“Молдова виступає за мирне врегулювання Придністровського конфлікту, і нам потрібно узгодити наші цілі щодо миру і безпеки”, – заявив прем’єр Молдови.