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Росія планує захопити аеропорт у Кишиневі – прем’єр Молдови

Росія планує захопити аеропорт у Кишиневі &#8211; прем’єр Молдови

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що Росія планує захопити аеропорт у Кишиневі та перекинути туди своїх військових.

Про це повідомляє Moldova1.

Він зазначив, що є кілька сценаріїв дестабілізації ситуації у Молдові, зокрема той, про який говорив президент України Володимир Зеленський.

За словами Речана, молдовські органи готові протистояти цим викликам.

“Молдова виступає за мирне врегулювання Придністровського конфлікту, і нам потрібно узгодити наші цілі щодо миру і безпеки”, – заявив прем’єр Молдови.

21 февраля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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