Путін може мобілізувати ще сотні тисяч росіян — NYT

Президент Росії Володимир Путін може мобілізувати ще більше росіян, ідеться про сотні тисяч осіб — The New York Times із посиланням на представників американської розвідки

«Представники американської розвідки кажуть, що вони отримують свідчення того, що незабаром він (Путін – ред.) може мобілізувати ще більше росіян до армії, додавши сотні тисяч до 300 тисяч вже призваних».

У виданні зазначається, що у зверненні до Федеральних зборів Путін знову заявить, що він рятує не лише Україну від «нацизму», але й Росію – від поглинання НАТО.

NYT пише, що це твердження здається європейцям безглуздим, але воно «стало об’єднуючим гаслом у Москві».

Видання також припускає, що президент РФ представить війну в Україні «як битву за відновлення російських історичних земель».