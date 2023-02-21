 
«  
  »

Путін може мобілізувати ще сотні тисяч росіян — NYT

Президент Росії Володимир Путін може мобілізувати ще більше росіян, ідеться про сотні тисяч осіб — The New York Times із посиланням на представників американської розвідки

«Представники американської розвідки кажуть, що вони отримують свідчення того, що незабаром він (Путін – ред.) може мобілізувати ще більше росіян до армії, додавши сотні тисяч до 300 тисяч вже призваних».

У виданні зазначається, що у зверненні до Федеральних зборів Путін знову заявить, що він рятує не лише Україну від «нацизму», але й Росію – від поглинання НАТО.

NYT пише, що це твердження здається європейцям безглуздим, але воно «стало об’єднуючим гаслом у Москві».

Видання також припускає, що президент РФ представить війну в Україні «як битву за відновлення російських історичних земель».

21 февраля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  