Про це він сказав 20 лютого, прибувши на зустріч міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, передає «Радіо Свобода«.

«Це найбільш актуальне питання. Якщо ми цього не зробимо, результат війни буде під загрозою», – сказав Боррель.

Він зазначив, що окупанти випускають близько 50 тисяч снарядів на день, тож «Україна повинна бути на тому ж рівні спроможності».

«У них є артилерія, але їм не вистачає боєприпасів», – підкреслив Боррель.