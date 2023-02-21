Поділитися: Фото: EPA Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, коментуючи війну в Україні, заявила, що наступні дні стануть вирішальними для миру в усьому світі Про це вона сказала на пресконференції з філіппінським колегою Енріке Маналоу Берліні, передає Укрінформ. «Наступні дні будуть вирішальними не лише з огляду на Україну, але вирішальними для миру в усьому світі», — заявила Бербок. Вона назвала наступний тиждень у Нью-Йорку таким, який «підсумує весь минулий рік». Очільниця МЗС Німеччини нагадала, що світ засудив російську агресію майже одностайним голосуванням за резолюцію Генасамблеї ООН у березні минулого року. Тоді була певна кількість країн, які утрималися, і меншість тих, хто підтримав РФ. За оцінкою Бербок, перші продовжували утримуватися при інших голосуваннях не тому, що вони не засуджують війну, не тому, що вони не підтримують Хартію ООН, «а тому, що вони перебувають у сильній залежності від Росії». «Ця війна має жахливі наслідки для всього світу. Тому саме цими днями в Нью-Йорку весь світ апелюватиме до президента Путіна із закликом припинити війну та вивести війська, а також подбати про відновлення миру», — підкреслила дипломатка.
Про це він сказав 20 лютого, прибувши на зустріч міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, передає «Радіо Свобода«.
«Це найбільш актуальне питання. Якщо ми цього не зробимо, результат війни буде під загрозою», – сказав Боррель.
Він зазначив, що окупанти випускають близько 50 тисяч снарядів на день, тож «Україна повинна бути на тому ж рівні спроможності».
«У них є артилерія, але їм не вистачає боєприпасів», – підкреслив Боррель.
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