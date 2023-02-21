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Німеччина повідомила, коли доставить в Україну Marder і боєприпаси для Gepard

НІМЕЦЬКА БМП MARDER, ФОТО З ВІКІПЕДІЇ

Найбільший німецький виробник зброї Rheinmetall очікує, що перша партія боєприпасів для зенітних комплексів Gepard буде поставлена в Україну до липня, а 20 бойових машин Marder — вже до кінця березня — CNN із посиланням на заяву директора компанії Арміна Паппергера

Паппергер також оголосив, що 20 бойових машин Marder будуть готові до відправки в Україну до кінця березня.

Крім того, він заявив, що його компанія «подвоїла потужності, а в деяких секторах навіть потроїла їх».

«З виробництва зброї склад заповнений, ми працюємо на повну потужність, і ми все ще можемо збільшити потужність за одну зміну», — додав Паппергер, зазначивши, що для цього повинні бути укладені контракти.

21 февраля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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