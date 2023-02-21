Нидерланды высылают 17 российских дипломатов

17 российских дипломатов должны будут покинуть Нидерланды в рамках решения голландских властей об уравнивании численности дипработников, работающих в двух странах, заявил глава Службы военной разведки и безопасности Нидерландов Ян Свилленс.

Свилленс также сообщил, что Нидерланды «перестали принимать новых людей, о которых известно, что они являются сотрудниками [российской] разведки».

В субботу, 18 февраля МИД Нидерландов заявил об ограничении числа работающих в стране дипломатов РФ. Покинуть Нидерланды подпадающие под сокращение должны в течение двух недель. Глава МИД страны Вопке Хукстра объяснил это «тайным размещением сотрудников разведки в качестве дипломатов».

Согласно решению голландского кабинета министров, в российском посольстве в Гааге может работать не больше дипломатов, чем в посольстве Нидерландов в Москве. Кроме того, голландские власти постановили, что со вторника должно закрыться торгпредство в Амстердаме.