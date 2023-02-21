Китай постачає Росії компонентну базу для виробництва ракет

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Немає підтверджень того, що Китай продавав, продає або збирається продавати озброєння Росії. Якщо, щось постачається у Росію, то це нелетальна військова допомога. А саме головне і найдошкульніше для нас — це компонентна база для виробництва тих самих ракет, або іншого обладнання. Китайці, на зараз, не зацікавлені в тому, щоб Росія програла. Але ще більше не зацікавлені в тому, щоб стати стороною конфлікту та отримати санкції або негативні наслідки від війни», — підкреслив Данилов.

Заступник директора Центру близькосхідних досліджень також додав, що Китай не буде постачати зброю Росії.

«Уявімо ситуацію, що Росія почне катастрофічно програвати й буде зрозуміла її поразка. Постачання зброї вже нічого не вирішіть й китайці отримають санкції. Китайці будуть діяти раціонально», — зазначив Данилов.